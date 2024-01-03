Путінські «єдіновброси» активізують набір найманців у власну приватну армію

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що путінська партія «єдіная россія» обзавелась власною приватною армією ― так званою «чвк «еспаньола».

Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року «еспаньолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «єдіной россії» розпочався й триває активний рекрутинг.

До «чвк «еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».

У пунктах рекрутингу до «еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року.

Вмирати за москву також заманюють «страховими виплатами»:

1 млн рублів ― легке поранення;

2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 млн рублів ― важке поранення;

5 млн рублів ― смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України