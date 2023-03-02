ПВО “аналоговнєт”: BYPOL опублікував відео посадки дрона на російський літак-радар А-50У у Мачулищах

Так зване “об’єднання силовиків Білорусі” BYPOL виклало повне відео розвідувального польоту на аеродром Мачулищі біля столиці Білорусі, під час якого відбулася посадка дрону на антену російського військового літака А-50У.

Підрив не показали. Чи був підрив іншого дрону, чи справа закінчилася демонстрацією, поки що не ясно, але стало відомо, що цей російський літак вилетів із аеродрому. «Білоруський гаюн» повідомив , що літак А-50У перетнув кордон Білорусі з РФ. За попередньою інформацією, борт прямує на 325-й Авіаційний ремонтний завод, що знаходиться в Таганрозі. Саме ВАТ «325 АРЗ» є підприємством, яке займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

«Білоруський гаюн» також додає, що офіційні Мінськ та Москва хочуть, щоб усі думали, що атаки не було і з літаком усе гаразд. Атака по одному з найдорожчих російських літаків – це також удар по іміджу режиму Лукашенка та армії Росії, які нібито придушили будь-яку інакодумність у Білорусі.