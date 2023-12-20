Рада прийняла закон, який спрощує ввезення в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)

“За” – 323 депутати.

Сьогодні, 20 грудня, Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт 10341, який спрощує ввезення в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

“ВР звільнила від ПДВ ввезення складових, необхідних для радіолокаційних комплексів, засобів РЕБ, спростивши їх імпорт”, – написала Геращенко.

Вона повідомила, що парламент в цілому прийняв Закон про зміни до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони #10341.

Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони.

“Мова йде не лише про ввезені радіолокаційні прилади, але і про вироблені в Україні”, – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, у кінці листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні буде створена “Армія роботів” та “Армія РЕБ”. // LB.ua