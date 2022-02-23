Рада рекомендувала запровадити санкції щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки РФ

Верховна Рада України рекомендувала Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки Російської Федерації, які підтримали визнання «Л/ДНР».

За ухвалення постанови «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (реєстраційний номер 7064) проголосували 322 народні депутати.

Список містить 351 особу, серед яких: Анатолій Вассерман, Микола Валуєв, Геннадій Зюганов, Петро Толстой, шахматист Анатолій Карпов, фігуристка Ірина Родніна тощо.

Метою і завданнями постанови є забезпечення передумов для ухвалення рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування до осіб, наведених у додатку до постанови, персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці в інформаційній сфері, суверенітету і територіальній цілісності України.

Серед санкцій, зокрема:

блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

припинення візитів та анулювання нагород України тощо.

УНН