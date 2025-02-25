Радбез ООН ухвалив американську «проросійську» резолюцію щодо річниці війни, яка складається з одного речення

Рада Безпеки ООН ухвалила в понеділок американську резолюцію, яка закликає до миру між Росією та Україною – з тим самим текстом, який Штати пропонували для схвалення в Генеральній Асамблеї.

Як передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку, Радбез не схвалив правок, внесених європейськими країнами, які вказували б на необхідність дотримання територіальної цілісності України та визнання Росії агресором.

Текст, підготовлений американською делегацією, складається з одного речення: «Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об’єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання спорів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією».

«За» проголосували 10 країн (США, Росія, Китай, Південна Корея, Сьєрра-Леоне, Гаяна, Сомалі, Пакистан, Панама, Алжир), «проти» – 0, утрималося – 5 (Велика Британія, Франція, Данія, Греція, Словенія).

За словами постпреда Франції при ООН Ніколя де Рів’єра, європейські країни «закликають до миру, який має ґрунтуватися на Статуті ООН і міжнародному праві й чітко розрізняти агресора, Росією, і жертву, Україну».

«Ніде не буде миру і безпеки, якщо агресія винагороджуватиметься і якщо переможе закон джунглів», – додав він.

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд наголосила, що необхідно «наполягати на повазі до Статуту ООН та суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

За її словами, «як і на яких умовах закінчиться ця війна, може бути вирішено тільки шляхом переговорів з Україною». «Жоден мир не буде стійким без згоди України», – наголосила Вудворд.

Аналогічний текст, запропонований США для розгляду Генасамблеї ООН, був схвалений з правками європейських країн.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції (українську та американську з європейськими поправками), які засуджують російську агресію і закликають до відновлення територіальної цілісності України.