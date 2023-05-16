Ракетна атака російських загарбників на Київ: на територію зоопарку впали уламки ракети

У Києві та в усіх областях України о 2:24 було оголошено повітряну тривогу, у Києві та Київській області працює протиповітряна оборона.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи в Києві. Кілька – у Соломʼянському районі. А в Шевченківському на територію зоопарку впали уламки ракети.

“Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом.” – написав він.

Станом на 03.00 повітряна тривога пролунала у Волинській, Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській, Тернопільській, Чернігівській та Київській областях.