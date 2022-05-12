Ракетний удар окупантів по Новгород-Сіверському: троє загиблих та 12 поранених

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Новгород- Сіверський на Чернігівщині загинуло троє людей, 12 – дістали поранення.

Про повідомив спікер гу ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко.

“Було влучення у школу. Пожежу вже ліквідували. Троє людей загинули, ще 12 поранені”, – повідомив речник.

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Новгород-Сіверському, ймовірно, з літака Су-30СМ. Цілями ворога стали місцеві школа та інтернат. // УНН