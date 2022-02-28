Ракетний удар по гуртожитку у Білій Церкві: є померлі і поранені

У Білій Церкві внаслідок ракетного обстрілу по гуртожитку врятували двох людей, але є загиблі і поранені.

Про це міський голова у Білоцерківська міська рада Геннадій Дикий повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

«Двох людей (врятували — ред.) це підвереджую, абсолютно. Також є поранені. І нажаль є померлі. Поки що рятувальники на місці. Ознак життя під завалами вже немає. Тому зараз, враховуючи цей час – роботи призупинили. До ранку. Ну, а зранку продовжимо розбирати завали», — повідомив міський голова.

Як повідомили у ДСНС, після нещодавніх ударів по місту Біла Церква відбувалося руйнування гуртожитку. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.

За даними рятувальників, близько 19:10 внаслідок ракетного удару по місту Васильків, місту Біла Церква та селу Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових житлових будинків.