Ракетний удар по центру Краматорська: одна людина загинула, шестеро поранених

Внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська в Донецькій області одна людина загинула, шестеро поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

«Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть», – повідомив Кириленко у Telegram.

Він закликав жителів евакуюватися. Це тимчасовий захід, але вона збереже життя.