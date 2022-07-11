Ракетний удар путінських «асвабадітелєй Дамбаса» по Часовому Яру: кількість загиблих мирних жителів зросла до 31 особи
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинула 31 особа.
Про це повідомила речник ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі одного українського телеканалу, передає УНН.
“Станом на зараз (17:05 – ред.) рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів 31 загиблу людину. Врятовано 9 осіб…”, — сказала Бахал.
За її словами, є інформація, що під завалами ще можуть перебувати люди, у тому числі одна дитина.
«Розбір завалів може ще тривати 1-2 дні, складність у тому, що намагаємося врятувати максимальну кількість людей, дуже багато конструкцій будинку, це все відбувається дуже акуратно…», — розповіла Бахал.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що працівники ДСНС розібрали 65% завалів.
«Прибрали 170 тонн зруйнованих частин будинку. Роботи продовжуються», — повідомив Тимошенко.
Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з «Ураганів» по п’ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.