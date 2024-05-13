Ракетною атакою пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі в Криму – ЗМІ

Ймовірно, військову частину 85683 атакували ракетами Storm Shadow

Сьогодні зранку, 13 травня, російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

«На горі розташована «секретна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також, ймовірно, загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.

Як стало відомо, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів нерідко привертали увагу туристів, проте під ними приховані радіолокаційні комплекси. Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об’єкти.

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

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