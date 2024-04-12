Ракетний удар по Миколаєву 11 квітня: кількість загиблих зросла до п’яти

Після вчорашнього удару по Миколаєву балістичною ракетою у лікарні помер ще один 37-річний чоловік, який отримав важкі поранення.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.

“На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення”, – написав Кім.

Як повідомлялося, ворог підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією, загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. На місці прильоту в кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи, контактну мережу вуличного освітлення.