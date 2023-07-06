Ракетний удар російських загарбників по Львову: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури є поранені

Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також, за попередніми даними, є поранені. Про це йдеться в повідомленні голови Львівської ОВА Максима Козицького.

На 3:50 відомо про 4 поранених в наслідок ракетного обстрілу. Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка, – про це повідомив мер міста Садовий.

Майже в усіх областях України вночі 6 липня була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу. Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Львівській і Тернопільській областях.