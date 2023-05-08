Ракетний удар російських загарбників по Одесі був нанесений по складам із гуманітарною допомогою Червоного Хреста, а в Миколаєві по мобільному шпиталю

Внаслідок обстрілів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, а в Миколаєві – пошкоджено мобільний шпиталь.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби офійійного представництва Українського Червоного Хреста.

“8 травня 2023 року внаслідок ракетного удару по Одесі було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1 000 квадратних метрів. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу, яка знаходилась на складі.” – зазначено у повідомленні.

Наразі надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

Також через ракетний обстріл Миколаївської області, що стався 7 травня 2023 року, пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для подальшого використання. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу після чого, шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці.

Співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали.

Населення, гуманітарні організації, лікарні – не є мішенню! Напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН!

У представництві зазначають, з 24 лютого 2022 року пошкоджено чи повністю зруйновано вже 25 будівель (офісів, складів, баз) Українського Червоного Хреста!

За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. По Одеський області ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі.