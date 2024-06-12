Ракетний удар російських загарбників по житловому сектору Кривого Рогу: кількість жертв зросла до 8 людей

Російські загарбники завдали ракетного удару по житловій забудові міста Кривий Ріг сьогодні вдень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей.

На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська поцілили у житловий сектор в Кривому Розі. За даними Сил оборони півдня, внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та житловий багатоквартирний будинок.