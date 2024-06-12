Ракетний удар російських загарбників по житловому сектору Кривого Рогу: кількість жертв зросла до 8 людей

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська поцілили у житловий сектор в Кривому Розі. За даними Сил оборони півдня, внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та житловий багатоквартирний будинок.

Російські загарбники  завдали  ракетного удару по житловій забудові міста Кривий Ріг сьогодні вдень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей.

На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська поцілили у житловий сектор в Кривому Розі. За даними Сил оборони півдня, внаслідок влучання пошкоджена адміністративна будівля та житловий багатоквартирний будинок.

Like

Tags:

You may also like...