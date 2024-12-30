Ракети HIMARS, снаряди ППО і артилерії: Держдепартамент розкрив вміст нового пакету допомоги від США

Загальна сума військової допомоги – 1,25 млрд. доларів.

Державний департамент надав деталі щодо нового пакету підтримки України, оголошеного президентом США Джо Байденом.

Це – частина зусиль американського президента зі збільшення допомоги українцям, проголошена ним у вересні. До складу пакету на $1,25 млрд увійшли:

боєприпаси для протидії безпілотним авіакомплексам

снаряди для ППО

снаряди для ракетно-артилерійськиї систем високої мобільності (HIMARS)

артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм

боєприпаси земля-повітря

Javelin і AT-4

ракети TOW

осколкові гранати і снаряди для вогнепальної зброї

обладнання для зв’язку, послуги з навчання, одяг, програмне забезпечення

запчастини і допоміжне обладнання

“У рамках збільшення допомоги у сфері безпеки, про яку президент Байден оголосив 26 вересня, Сполучені Штати надають ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання нашим українським партнерам під час їхнього захисту від агресивної війни Росії”, – ідеться у повідомленні. // LB.ua