Ранкова атака: росіяни здійснили запуск крилатих ракет і «Кинджалів», під ударом були чотири регіони

Крилатих ракет ворог випустив декілька груп.

Російська армія вранці 8 січня здійснила запуск ракет із авіації. Крім крилатих, ворог випустив “Кинджали”, повідомили в Повітряних силах. Тривога тривала з 5:56 майже до 8:30.

Вибухи пролунали в Харкові, Харківській області та Дніпрі, у Запоріжжі. У Хмельницькій області ОВА повідомила про роботу ППО – саме на неї була націлена значна частина ракет.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами чотири регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі.

У Запоріжжі рятувальники та поліцейські працюють на шести локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей постраждали.

У Дніпропетровській області у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, вісім пасажирів самостійно вибрались з салону.

“Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки”, – повідомив міністр.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.

У Харківській області, за попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше чотирьох удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала. Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

У Хмельницькій області пролунало кілька вибухів. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські. Уточнююють інформацію щодо потерпілих.

Близько 7:28 балістика летіла на Київ, Чернігів, Запоріжжя, Дніпро. Також ворог запустив щонайменше три групи крилатих ракет.

О 6:58 летіли три групи ракет і ворог випустив нові балістичні цілі. Балістика, за даними Повітряних сил, летіла на Кропивницький.

О 6:49 в повітрі України перебували три групи крилатих ракет. Вони летіли через Черкаську область на захід, через Вінницьку – на Хмельницьку і через Харківську на Дніпро.

Однак загроза існує для всіх регіонів, окупанти можуть випустити нові групи. Окрім цього, ворог підняв ще два носії “Кинджалів”.

О 6:33 Повітряні сили повідомили, що в повітрі зафіксована ще одна група крилатих ракет – у повітрі Сумської області. Вони рухалися у напрямку Полтавської і Київської, але після цього росіяни здійснили нові запуски.

До цього група ракет летіла на півдні Київської в західному напрямку. Пуск крилатих ракет відбувся з району акваторії Каспійського моря.

“Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – закликали в Повітряних силах. // LB.ua