Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 27 червня 2021 року

З метою подальшого звинувачення підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту ПІСКИ противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.

Неподалік ГНУТОВОГО ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту ТАЛАКІВКА противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля КРАСНОГОРІВКИ російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку НОВОМИХАЙЛІВКИ збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля СТАРОГНАТІВКИ – зі стрілецької зброї.

Поблизу НОВГОРОДСЬКОГО ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.

Неподалік ЗОЛОТОГО-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Біля ШИРОКИНОГО російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі КРАСНОГОРІВКИ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу селища ШУМИ ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation