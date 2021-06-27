Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 27 червня 2021 року
З метою подальшого звинувачення підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту ПІСКИ противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.
Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.
Неподалік ГНУТОВОГО ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У районі населеного пункту ТАЛАКІВКА противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля КРАСНОГОРІВКИ російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку НОВОМИХАЙЛІВКИ збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля СТАРОГНАТІВКИ – зі стрілецької зброї.
Поблизу НОВГОРОДСЬКОГО ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.
Неподалік ЗОЛОТОГО-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Біля ШИРОКИНОГО російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі КРАСНОГОРІВКИ був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу селища ШУМИ ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими.
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet