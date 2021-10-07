Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 7 жовтня 2021 року
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
В напрямку НЬЮ-ЙОРКА та КРИМСЬКОГО ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз — з підствольних гранатометів.
В районі ПІВДЕННОГО окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet