Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 7 жовтня 2021 року

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

В напрямку НЬЮ-ЙОРКА та КРИМСЬКОГО ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз — з підствольних гранатометів.

В районі ПІВДЕННОГО окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation