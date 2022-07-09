Ранковий удар окупантів по Кривому Рогу забрав життя уже двох людей: у лікарні померла 20-річна дівчина

Жертвами ранкового ворожого удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області стали вже двоє людей — у лікарні померла 20-річна дівчина. Ще трьох поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

«У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей», — повідомив Резніченко у Telegram.

За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома, вказав голова ОВА.

«43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…» — зазначив Резніченко.

Російські загарбники вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець у Кривому Розі цілою касетою ракет із «Ураганів». Відразу було відомо про загиблу 41-річну жінку.