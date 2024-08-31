Раптово звільнений Олещук розпвів про досягнення Повітряних сил за час його командування

Серед досягнень Микола Олещук назвав порятунок країни від блекауту, знищення штабу російського Чорноморського флоту у Севастополі, ліквідацію цінних бортів та інші.

У День авіації, 31 серпня, а також на наступний день після свого звільнення Микола Олещук зробив допис, у якому розповів про досягнення Повітряних сил за час його командування.

Він нагадав, що у серпні 2021 року мав честь очолити великий колектив – другий за чисельністю вид Збройних Сил України – Повітряні Сили.

“Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який напряму залежить життя багатьох людей, контроль повітряного простору, ситуація на фронті”, – написав Олещук.

Він зазначив, що на початку російського вторгнення було найважче. Але був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил. Треба було врятувати техніку і людей, вивести з-під удару і перемістити на запасні позиції та аеродроми якомога більше засобів, дати рішучу відсіч агресору.

Вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони.

“Наші пілоти здійснювали героїчні бойові вильоти на початку 22-го. Уже тоді наша авіація завдавала ударів по російській території без жодних червоних ліній. Так, це був час непростих, доленосних рішень і ми дали бій. В нашому активі сотні ворожих літаків та вертольотів, тисячі розвідувальних БпЛА, тисячі ракет та ударних дронів”, – розповів генерал.

Олещук зауважив, що за два з половиною роки війни сталось чимало знакових подій, що увійшли у світову історію.

Восени та взимку 2022-го Повітряні Сили не дали Росії занурити Україну в пітьму і захистили енергетику. Блекауту, як того хотів окупант, не сталося.

У травні 2023 року Повітряні Сили збивають перший «Кинджал» над Києвом, а потім – десятки балістичних ракет.

Завдяки титанічній роботі в українському небі з’явилися перші Ф-16, а десятки пілотів зараз проходять навчання за кордоном.

Також було проведено кілька десятків успішних операцій зі знищення російської авіації, зокрема, це збиття одразу п’яти бортів на Брянському напрямку, двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Іл-22, Ту-22М3 та інші.

Пілоти відправили на дно чимало плавзасобів противника, розбили штаб Чорноморського флоту рф, завдали сотень ударів по ворожих об’єктах в тилу ворога.

Олещук особливо відзначив роботу пілотів на Курському напрямку та сході. Високоточними ракетно-бомбовими ударами вони знищують пункти управління, склади боєприпасів, опорні пункти, логістику противника, мостові та понтонні переправи.

“До речі, нині – День авіації України! Я вітаю усіх хто літає, усіх, хто забезпечує польоти, усіх, хто любить небо. Висловлюю шану та співчуття рідним і близьким, хто відпустив сина, батька, чоловіка у вічний політ. Вічна пам’ять полеглим Героям… Я дякую усьому особовому складу Повітряних Сил за довіру та підтримку, за розуміння, за те, що стояли поруч, за захист, мужність, героїзм і патріотизм. Перемога на землі – кується в небі! Честь маю!” – написав генерал-лейтенант. // LB.ua