Рашисти нанесли по два удари по заводу і нафтобазі у житлових районах Львова

Російські окупанти сьогодні нанесли по два удари по заводу і нафтобазі у житлових кварталах міста.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на брифінгу в суботу, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні було два попадання по об’єктах критичної інфраструктури, один з яких потрапив у нафтобазу в самому місті Львові, в житловому кварталі, другий – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу який також знаходився у житловому масиві. По кожному з них було нанесено по два удари”, — повідомив Козицький.

З його слів, на даний момент п’ятеро людей по першому звернулись за допомогою, жертв немає.

По другому об’єкту триває гасіння пожежі, додав голова ОВА.

Як писав УНН, у Львові сьогодні було чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.

Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.

Пізніше по Львову було завдано ще одного ракетного удару.

У результаті було завдано значних збитків об’єктам інфраструктури, зазначив міський голова.