Рашисти нанесли по два удари по заводу і нафтобазі у житлових районах Львова
Російські окупанти сьогодні нанесли по два удари по заводу і нафтобазі у житлових кварталах міста.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на брифінгу в суботу, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні було два попадання по об’єктах критичної інфраструктури, один з яких потрапив у нафтобазу в самому місті Львові, в житловому кварталі, другий – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу який також знаходився у житловому масиві. По кожному з них було нанесено по два удари”, — повідомив Козицький.
З його слів, на даний момент п’ятеро людей по першому звернулись за допомогою, жертв немає.
По другому об’єкту триває гасіння пожежі, додав голова ОВА.
Як писав УНН, у Львові сьогодні було чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
Пізніше по Львову було завдано ще одного ракетного удару.
У результаті було завдано значних збитків об’єктам інфраструктури, зазначив міський голова.Tweet