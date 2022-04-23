Рашисти в шоці від опору, який їм чинять ЗСУ: «Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг»

Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», — розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо саме – боїться залишатися навіть в «тилу».

Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів. «Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», — робить висновок окупант.

За останніми даними ЗСУ, наші військові ліквідували уже понад 21 тис. окупантів.