Рашисти другу ніч поспіль атакували Київ: палали пожежі, є загиблі і постраждалі (фото)
Росіяни в ніч проти 26 жовтня масовано атакували Київ. Внаслідок дронової атаки є загиблі, постраждалі, а також зафіксовано наслідки ворожого обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал мера Києва Віталія Кличка.
Надзвичайники підтвердили, що наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах столиці – Деснянському та Оболонському.
Деснянський район
Наразі надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ у місцях, де сталося пожежі.
“На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна”, – йдеться у повідомленні.
Тим часом мер Києва інформує, що на 9-ти поверхівку уламки впали на рівні 2-го. Зокрема, сталося загорання декількох квартир, а також вогонь розповсюдився на балкони з 4 по 7 поверхи.
“Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій”, – додав Кличко.
Окрім того, він пише, що пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому будинку за іншою адресою.
“Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій”, – сказано у дописі.
Оболонський район
У ДСНС написали, що їм надійшли повідомлення про влучання дрону в багатоповерхівку в Оболонському районі столиці. На місці події рятувальники пожежі не виявили. Проте Кличко дещо уточнив щодо цієї атаки.
“Уламки БпЛА впали на 16-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджена квартира. Пожежі та руйнувань конструкцій немає”, – написав він.
Фото наслідків атаки
Надзвичайники опублікували кадри наслідків атаки РФ на Київ
Також на місцях подій був кореспондент РБК-Україна і теж зафіксував наслідки ворожої атаки.
Жертви та постраждалі
За словами Кличка, у Києві, попередньо, загинули троє людей, і ще 27 постраждали. Серед постраждалих шестеро дітей. Проте за даними ДСНС, у місті 29 постраждалих, і з них 7 дітей.
Обстріли Києва
Як ми вже зазначали, сьогодні окупанти другу ніч поспіль атакують Київ. Зокрема, в ніч на 25 жовтня ворог завдав удару по місту балістикою.
В результаті обстрілу були зафіксовані пошкодження в трьох районах столиці – Дніпровському, Деснянському та Дарницькому. Відомо, що було кілька великих пожеж, а також були жертви і постраждалі.
Детальніше про наслідки – читайте в матеріалі РБК-Україна.