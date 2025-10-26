Рашисти другу ніч поспіль атакували Київ: палали пожежі, є загиблі і постраждалі (фото)

Росіяни в ніч проти 26 жовтня масовано атакували Київ. Внаслідок дронової атаки є загиблі, постраждалі, а також зафіксовано наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал мера Києва Віталія Кличка.

Надзвичайники підтвердили, що наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах столиці – Деснянському та Оболонському.

Деснянський район

Наразі надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ у місцях, де сталося пожежі.

“На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна”, – йдеться у повідомленні.

Тим часом мер Києва інформує, що на 9-ти поверхівку уламки впали на рівні 2-го. Зокрема, сталося загорання декількох квартир, а також вогонь розповсюдився на балкони з 4 по 7 поверхи.

“Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій”, – додав Кличко.

Окрім того, він пише, що пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому будинку за іншою адресою.

“Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій”, – сказано у дописі.

Оболонський район

У ДСНС написали, що їм надійшли повідомлення про влучання дрону в багатоповерхівку в Оболонському районі столиці. На місці події рятувальники пожежі не виявили. Проте Кличко дещо уточнив щодо цієї атаки.

“Уламки БпЛА впали на 16-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджена квартира. Пожежі та руйнувань конструкцій немає”, – написав він.

Фото наслідків атаки

Надзвичайники опублікували кадри наслідків атаки РФ на Київ