Рашисти двічі вдарили по Нікополю: є руйнування та жертви (фото)

У місті за сьогодні було понівечені 6 багатоповерхівок.

В неділю, 30 квітня, російські окупанти двічі атакували Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки є руйнування та жертви.

“Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовуються”, – повідомив він.

Ворог також обстрілював місто зі ствольної артилерії вночі, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Було пошкоджено 7 приватних будинків, 7 господарчих споруд, теплиця, автотранспорт, лінія електропостачання, однак жертв серед населення вдалося уникнути. // УНІАН