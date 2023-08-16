Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: загинув хлопець, ще четверо людей поранені, серед них – дворічна дитина

Армія рф у середу обстріляла Межівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще четверо людей постраждали, зокрема, дворічна дівчинка.

Про це у середу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

“російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака”, — написав Лисак у Telegram.

Внаслідок обстрілу ще четверо людей постраждали. Серед них дитина. За словами Лисака, дівчинці лише 2 роки. Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.

Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв., зазначив Лисак.