Рашисти обстріляли Харков з РСЗВ: відомо про 10 поранених, серед них троє дітей

Внаслідок потужного обстрілу Харкова російськими військами поранення дістало щонайменше 10 людей, серед них троє дітей.

Про це в Telegram повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов, інформує УНН.

“Ворог обстрілює центр Харкова з РСЗВ. Є влучання в житлові будинки та інші споруди. Станом на зараз відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – написав Синєгубов.

На місці працюють медики та інші екстрені служби. Голова ОВА закликав жителів Харкова залишатися в укриттях.