Рашисти обстріляли шість громад Сумщини: одна людина загинула від тяжких поранень

За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області за 29 вересня.

“Били ледь не по всьому кордону, по цивільним об’єктам на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка”, — написав Живицький у своєму Telegram.

Як зазначив голова ОВА, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, мінометів та САУ. В результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, одна людина від важких ран загинула у лікарні.

Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в ряді населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків. // УНН