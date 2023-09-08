Рашисти під ранок атакували Суми: влучили по приватному сектору, пошкоджено десятки будинків

Ворог продовжує тероризувати прикордонну Сумську область обстрілами. Близько 5:30 ранку в п’ятницю, 8 вересня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару. В області працювали сили протиповітряної оборони, однак внаслідок атаки є “прильоти”.

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, терористи завдали ракетного удару по приватному сектору, зруйновано приватний будинок.

Міський голова Олександр Лисенко своєю чергою повідомляє, що ракети поцілили у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

“Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють”, – уточнює він.

Оновлено (9:34): У Головному управлінні ДСНС у Сумській області повідомили, що внаслідок ворожої атаки в обласному центрі постраждали дві людини.

Рятувальники зазначають, що, за попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

“Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н)”, – повідомили у ГУ ДСНС.

Наразі пожежу ліквідовано. Роботи відповідних служб на місці влучання тривають. // УНІАН