Рашисти примусово вербують громадян Центральної Азії для війни проти України
Громадяни країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури. Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до росії у пошуках заробітку.
Представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками “швидкого заробітку” за короткостроковими контрактами.
▪️Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких “добровольців” гине.
Серед нещодавно знищених найманців із числа громадян Узбекистану і Таджикистану:
• Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, м. Ташкент.
• Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний «Басмач», рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.
Із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.
Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення.
Головне управління розвідки МО УкраїниTweet