Рашисти розстріляли українського військовополоненого після його слів «Слава Україні!»

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого після слів “Слава Україні”.

Одразу кілька блогерів і телеграм-каналів опублікували відео розстрілу.

На ньому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: “Слава Україні”. Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: “Да ты ж су*а. Сдохни, су*а”.

На вбивство українського захисника відреагували в ОП.

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого за слова “Слава Україні”. pic.twitter.com/73Vzqsjcdn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2023

Глава офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їх пропагандою та міфами про “нацистів”.

“Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї”. // УП