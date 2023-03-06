Рашисти розстріляли українського військовополоненого після його слів «Слава Україні!»

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Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого після слів “Слава Україні”.

Одразу кілька блогерів і телеграм-каналів опублікували відео розстрілу.

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На ньому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: “Слава Україні”. Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: “Да ты ж су*а. Сдохни, су*а”.

На вбивство українського захисника відреагували в ОП.

Глава офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їх пропагандою та міфами про “нацистів”.

“Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї”. // УП

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