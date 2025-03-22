Рашисти вбила цілу родину. У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки

Запорізька ОВА: У лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян.

У Запоріжжі кількість жертв нічної атаки зросла до трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя», – йдеться у повідомленні.

П’ять людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. pic.twitter.com/R9dPoFK2YL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 21, 2025

Федоров зазначає, що таким чином, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей. 12 отримали поранення різного ступеня важкості. Водночас п’ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру.

«Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості», – йдеться у заяві.

Голова ОВА додав, що російська атака забрала життя цілої родини: «Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося».