Рашисти вдарили балістикою по Одесі: є поранені, з’явилися фото наслідків обстрілу
Пошкоджено приміщення низки історичних памʼяток.
За даними Кіпера, третій травмований, хлопець 2006 року народження, дістав поранення голови. Його також було ушпиталено, як і інших двох поранених.
“Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів”, – розповів очільник ОВА.
На місці атаки продовжують працювати всі відповідні служби.
Крім того, міський голова Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків удару. // Дзеркало тижня