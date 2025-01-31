Рашисти вдарили балістикою по Одесі: є поранені, з’явилися фото наслідків обстрілу

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Пошкоджено приміщення низки історичних памʼяток.

Російська армія ввечері 31 січня завдала удару по Одесі балістичними ракетами. Внаслідок атаки по центру міста кількість поранених зросла до трьох людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними Кіпера, третій травмований, хлопець 2006 року народження, дістав поранення голови. Його також було ушпиталено, як і інших двох поранених.

“Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів”, – розповів очільник ОВА.

На місці атаки продовжують працювати всі відповідні служби.

Крім того, міський голова Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків удару. // Дзеркало тижня

 

 

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