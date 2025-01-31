Рашисти вдарили балістикою по Одесі: є поранені, з’явилися фото наслідків обстрілу

Пошкоджено приміщення низки історичних памʼяток.

За даними Кіпера, третій травмований, хлопець 2006 року народження, дістав поранення голови. Його також було ушпиталено, як і інших двох поранених.

“Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів”, – розповів очільник ОВА.

На місці атаки продовжують працювати всі відповідні служби.

Крім того, міський голова Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків удару. // Дзеркало тижня