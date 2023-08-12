Рашисти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинув поліцейський, 12 людей поранені

Published

Декілька поранених перебувають у тяжкому стані.

Вранці російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області.

Окупанти вдарили по Оріхову / фото t.me/zoda_gov_ua

Окупанти вдарили по Оріхову / фото t.me/zoda_gov_ua

Як повідомили в МВС, внаслідок удару загинув поліцейський. “12 осіб поранено, серед яких чотири працівників поліції.

“Загиблий – 31-річний капітан поліції. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані”, – уочнили деталі в міністерстві.

“Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя”, – зазначили в МВС. // УНІАН

Like

Tags:

You may also like...