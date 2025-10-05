Рашисти вдарили по Запоріжжю: у місті значні руйнування, є загибла та поранені (фото)

Без світла залишились десятки тисяч абонентів.

Росіяни вночі 5 жовтня масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками та крилатими ракетами, в місті значні руйнування будинків та інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомив мер Запоріжжя Іван Федоров.

Перша інформація про наслідки обстрілу почала надходити о 3 годині ночі. Федоров повідомляв про щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами. У деяких районах міста почались перебої зі світлом та водою, на території одного з підприємств виникла пожежа.

“Внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю одна жінка загинула, щонайменше четверо людей поранені. Серед постраждалих 16-річна дівчина”, – повідомляв Федоров.

Станом на ранок, за повідомленням Федорова, відомо про 9 постраждалих та одну загиблу людину.

Від ворожих ударів постраждали 3 райони міста. Зокрема, пошкоджені вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших – вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Крім того, за повідомленням Федорова, внаслідок нічної ворожої атаки у Запоріжжі та районі без світла залишились понад 73 тисячі абонентів – понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч – Запорізького району.

Кільккість постраждалих від російської атаки зросла до 10. Федоров повідомив, що стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування. Двох людей – 60-річного чоловіка та 69-річну жінку – ще обстежують медики.

Росія сьогодні масовано атакувала Україну дронами та ракетами, основними напрямками удару були західні регіони, Одеса та Запоріжжя. Зокрема, сильні вибухи лунали у Львові, Івано-Францівську, Стрию. // УНІАН