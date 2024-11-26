Рашисти вдарили по зупинці транспорту в Новій Каховці, є загиблі

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни

Російська армія обстріляла Нову Каховку на тимчасово окупованій частині Херсонської області, ударила по зупинці громадського транспорту, є поранені й загиблі. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року війська РФ здійснили обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди», – йдеться в повідомленні облпрокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення.

Досудове розслідування триває. // Главком