Рашисти вдарили по зупинці транспорту в Новій Каховці, є загиблі
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни
Російська армія обстріляла Нову Каховку на тимчасово окупованій частині Херсонської області, ударила по зупинці громадського транспорту, є поранені й загиблі. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває. // ГлавкомTweet