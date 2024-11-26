Рашисти вдарили по зупинці транспорту в Новій Каховці, є загиблі

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни

Російська армія обстріляла Нову Каховку на тимчасово окупованій частині Херсонської області, ударила по зупинці громадського транспорту, є поранені й загиблі. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.  // Главком

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