Рашисти влучили КАБом по багатоквартиному будинку на Сумщині. Рятувальники розбирають завали, вже відомо про двох загиблих

Авіаційного удару зазнала Миропільска громада.

Вчора, 6 лютого, пізно ввечері російський літак запустив три керовані авіабомби по Миропільській громаді Сумщини. Про це повідомила у Telegram Сумська обласна військова адміністрація

Тут кажуть, що внаслідок атаки росіян було зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

За попередьною інформацією, дві людини загинули. Тіла було виявлено під час розбору завалів.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди.

“Бережіть себе та рідних”, – закликали у Сумській ОВА, – “не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”. // Дзеркало тижня