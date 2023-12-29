Рашисти випустили по Україні 158 ракет та БпЛА, знищено 114 цілей: головком Залужний розповів подробиці

Ця атака з повітря була наймасовішою від початку повномасштабної війни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що під час нічної атаки росіяни випустили по Україні 158 засобів ураження, тобто ракет різних типів та БпЛА. На своєму Tg-каналі він назвав кількості кожного виду озброєння, додавши, що захисники ліквідували 114 цілей ворога.

За словами головкома, під час атаки було уражено об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Скільки ракет та БпЛА окупанти випустили по Україні?

36 ударних БпЛА Shahed-136/131.

90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, випущених з 18-ти літаків Ту-95МС.

Вісім Х-22/Х-32, випущених з бомбардувальників Ту-22М3.

14 ракет С-300/С-400/Іскандер-М, що летіли по балістичній траєкторії.

П’ять аеробалістичних ракет “Кинджал”, запущених винищувачами МіГ-31К.

Чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Ракета Х-59.

“Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55”, – пише Залужний. // Дзеркало тижня