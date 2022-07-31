Рашисти з переляку скасували усі заходи до російського дня ВМФ у окупованому Севастополі

Заявами про нібито обстріл українським безпілотником штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму Москва визнає недієздатність своєї протиповітряної оборони і «ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту», заявили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«Рашисти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом цього є новина від російських ЗМІ… Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб у котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята», – йдеться в повідомленні.

«Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна», – додали у ВМС.

Як зазначає Радіо Свобода, раніше призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту Росії. Він сказав, що до нападу причетні українські сили, але не надав доказів своїх слів.

За словами Развожаєва, постраждали шестеро людей – співробітники штабу, загиблих немає. У зв’язку з інцидентом у Севастополі скасували усі заходи до російського дня ВМФ.

В Одеській обласній військовій адміністрації назвали «відвертою провокацією» заяви про «атаку ЗСУ» на штаб ЧФ Росії у Севастополі.

Російська сенаторка від окупаційної влади Криму Ольга Ковітіді заявила, що безпілотник, який нібито атакував штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, був запущений усередині міста.