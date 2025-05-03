Рашисти завдали прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп’янську (фото)
Росіяни вдарили по Куп’янську 3 травня. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
“У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС”, – йдеться у повідомленні.
На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом.
“У підрозділі знаходився лише один рятувальник – він не постраждав. На щастя, обійшлося без жертв!”, – зазначили у ДСНС.