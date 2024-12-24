Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкодивши житловий будинок, є загиблий і постраждалі

Раніше в низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет”, – написав він у Telegram.

Раніше в низці областей України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою балістичного удару.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок.

Наразі відомо вже про дев’ять постраждалих.

Раніше Лисак повідомив, що постраждали жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості. П’ятьох людей врятували з-під завалів.

“Постраждалих загалом – 9. Шестеро в лікарні. Одна людина у важкому стані”, – додав голова ОДА.

Оновлено: з-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка. Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. На жаль, врятувати його не вдалося.

Під завалами ще можуть бути люди.