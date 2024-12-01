Рашисти знову атакували з дрону громадський транспорт в Херсоні: є жертви та поранені

Росія другий день поспіль атакує громадський транспорт у Херсоні. Через обстріл 1 грудня троє людей загинули, семеро поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

“Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені”, – розповів він.