Рашисти знову атакували з дрону громадський транспорт в Херсоні: є жертви та поранені
Росія другий день поспіль атакує громадський транспорт у Херсоні. Через обстріл 1 грудня троє людей загинули, семеро поранені.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Крім того, попередньо, за даними Прокудіна, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.
“Детальніша інформація уточнюється. Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу”, – зазначив голова ОВА.