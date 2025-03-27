Рашисти знову брешуть про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів
Чергова заява міністерства оборони рф (про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів) не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява.
25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму.
Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни.Tweet