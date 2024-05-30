Рашисти знищили на Харківщині історичну пам’ятку: люди цілі, але загинули тварини

Голова громади розповів про наслідки нічного ворожого удару.

Близько 02:00 30 травня російські загарбники п’ять разів вдарили ракетами по Малоданилівській громаді, повідомив її очільник Олександр Гололобов. Ворог влучив по об’єктах інфраструктури та житловому масиву.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські ракети зруйнували будівлю кінно-спортивного клубу. Також у громаді частково зруйнована будівля гуртожитку. Своєю чергою Гололобов додав, що пошкоджені також магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки.

Попередньо окупанти вдарили С-300. Очільник громади зазначив, що люди не постраждали. Однак загинули кролі. При цьому манеж Харківського зооветеринарного інституту, який знищили росіяни, був історичною пам’яткою.

«Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване», – зазначив Гололобов. // Дзеркало тижня