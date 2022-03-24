«Раздевали догола, забрали телефоны». Жительница Тростянца – об обысках русскими при прохождении «зеленого коридора»

В Тростянце Сумской области российские солдаты, захватившие город, используют мирных жителей как живой щит для защиты своей военной техники. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Эту информацию телеканалу Настоящее Время подтвердили также местные жители по телефону. Родственники тех, кто остался в Тростянце, говорят, что люди заряжают телефоны от машинных аккумуляторов и ищут холмы, на которых можно поймать связь, чтобы раз в день связаться с родными. Город остался без света, тепла и воды.

Жительница Тростянца Людмила (фамилию эта женщина попросила не указывать в целях безопасности) смогла выехать из города три дня назад. Она рассказала, что пятиэтажку, в которой она жила, полностью заняли российские солдаты, собственников квартир выгнали на улицу под угрозой расстрела.

Людмила рассказала Настоящему Времени о том, что происходило в городе и как российские солдаты на блокпостах обыскивали людей при прохождении «зеленого коридора».

– Мы десять постов проехали, пересекались с ними: раздевали догола, до трусов раздевали и смотрели, какие у кого наколки есть на мужчинах, позабирали телефоны у людей. Те, кто смог спрятать, тот спрятал на свой страх и риск. Мы с собой взяли старые телефоны, кнопочные. И им поотдавали эти телефоны, поэтому нас сильно не шмонали, а людей раздевали догола. Особенно мужчин, которым до 40 лет, жестко шмонали.

В районе кафе «Малибу», где есть их скопление техники, они заставляют жителей всю ночь сидеть возле их техники, чтоб их не бомбили. Они прикрываются просто людьми.

Сегодня мы связывались с местными – лупят со всех сторон, все взрывается, горит, людей похищают. Дом, где мы жили, полностью оккупирован «орками», полностью во всю пятиэтажку они поселились.

Как выгоняют людей из их домов? Очень просто: 10 минут на сборы дают. У нас у соседа лежачая жена, на коленях, говорят, просили, чтоб не выгоняли. Сказали, что 10 минут на сборы, иначе расстреляют, и все. Людей расстреливают и убивают, очень многих в плен захватили. Очень много людей пропали у нас.

Они [российские военные] ходят по улицам. Если не так в их сторону глянул или не понравился – берут и из автомата расстреливают, кидают в людей гранаты. Люди стоят в очереди за хлебом, а они кидают в них гранаты. Света нет, воды нет, тепла нет. Связи нет, вот такая обстановка, Тростянец полностью оккупирован с первого дня войны».