Разведка США получила данные о российском плане сфабриковать предлог с трупами «русскоговорящих» для вторжения в Украину

Соединенные Штаты получили разведданные о российском плане сфабриковать предлог для вторжения в Украину с помощью фальшивого видео, которое будет как бы развитием недавних кампаний по дезинформации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию, полученную от высокопоставленных чиновников администрации Байдена и других лиц, проинформированных об этих материалах.

План, который Соединенные Штаты надеются сорвать, предав его гласности, предусматривает инсценировку и съемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоязычное население в восточной Украине.

Россия, по словам источников издания, намеревалась использовать это видео для обвинения Украины в геноциде русскоязычного населения. Затем она использовала бы возмущение народа по поводу видео, чтобы оправдать нападение или чтобы главари оккупационных администраций на Донбассе, пригласили российскую армию для «защиты русскоязычных».

Официальные лица не стали раскрывать никаких прямых доказательств российского плана или того, как они узнали о нем, заявив, что это поставит под угрозу их источники и методы. Однако недавняя российская кампания дезинформации, направленная на ложные обвинения в геноциде, и недавние политические действия, предпринимаемые в российском парламенте для признания «Л/ДНР», придают достоверность этим разведданным.

В случае осуществления, российская операция стала бы расширением пропагандистской темы, которую, по словам сотрудников американской разведки и внешних экспертов, Москва продвигает в социальных сетях, на сайтах где обсуждаются теории заговоров и в контролируемых государством СМИ еще с ноября месяца.

По словам чиновников, видео должно было быть тщательно проработанным, в нем планировались графические изображения инсценировок, усеянных трупами последствий взрыва и кадры разрушенных мест. По их словам, в видео также планировалось включить поддельную украинскую военную технику, беспилотники турецкого производства и актеров, играющих русскоязычных скорбящих.