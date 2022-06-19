Рецидивіст з так званої «ЛНР» пішов воювати проти України, аби вкотре не сидіти у тюрмі за крадіжку

Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав «народної міліції ЛНР».

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, «вояк» більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві.

А наприкінці травня окупанти мобілізували всі «резерви», щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти, і вже 28 травня він опинився серед «завойовників».

Та вже за 3 дні боїв здався у полон ЗСУ. «Это не наша война, продолжать ее нет смысла», — каже полонений.

Наразі він дає свідчення СБУ.

Нагадуємо усім, хто опинився не на своїй війні про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і цим зберегти своє життя.

Служба безпеки України