РФ поширює відверту брехню, що Україна, начебто, відмовилася дотримуватися Женевської конвенції

Це має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, переконані дипломати.

Служба зовнішньої розвідки Росії поширює фейк про те, що «Україна довела до відома Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими».

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію — черговий такий фейк. Він має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому», — наголосив Ніколенко.