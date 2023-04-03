РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за згвалтування і вбивство вагітної

Юрія Свиридова в 2019-му посадили на 13 років.

У Російській Федерації випустили з в’язниці і відправили воювати в Україну Юрія Свиридова з позивним “Мачете”. Це бойовик з так званої “ДНР”, якого засудили до 13 років в’язниці за згвалтування і вбивство своєї підлеглої.

Історією поділився в особистому Telegram-каналі журналіст Денис Казанський. “Мачете” в 2017 році згвалтував і вбив свою підлеглу Анастасію Ткачову. Злочин Свиридов скоїв на території “ДНР”, після чого бойовика відправили в Ростов, де відбувся суд. Покаранням для сепаратиста стали 13 років в’язниці.

Про звірство “Мачете” писали навіть російські ЗМІ, хоча зазвичай вони мовчали про беззаконня, яке творилося на території “ДНР” і “ЛНР”. Діяльність Свиридова також активно висвітлювала пропагандистка з Єнакієво Юлія Скубаєва. Однак тепер гвалтівника і вбивцю відправили воювати проти України.

Михайло Полинков, друг терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, розповів про прибуття “Мачете” на фронті. Як повідомила Скубаєва, він з товаришами намагаються очорнити Анастасію Ткачову, щоб виправдати Свиридова, якого називають “останнім ідейним добровольцем”. // УНІАН