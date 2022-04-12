Родичі окупантів чекають їх не з перемогою, а з награбованими речами (аудіо)
Мародерство, до речі, називають «спецоперацією з зачистки домов». Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
На записі чути, що деякі рашисти приймають замовлення від близьких, як перед походом до супермаркету.
Як ось цей «герой»: зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував.
Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі «багатого рыболова». Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: «…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат».
Дізнавшись, що там такого добра чимало, наставляє сина: «Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто».
Що ж, наші ЗСУ вас, окупанти, точно не фотографуватимуть. А от в бою будуть нищити – за те, що ви робите на нашій землі!
#СБУ
#СТОЇМО
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia